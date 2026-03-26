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26.03.2026 10:45:00
The SEC Just Made a Huge Change in Its Cryptocurrency Regulations. Does That Make Bitcoin a Buy With $1,000?
Regulatory clarity in cryptocurrency has been a long time coming, and it looks like it's finally arrived. On March 17, the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) delivered new joint guidance classifying crypto assets into five categories for the first time. But does that change anything for Bitcoin (CRYPTO: BTC), and if it does, does it make the coin worth buying with $1,000 right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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