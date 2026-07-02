USD Coin: Wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewinnbringend?

So viel hätten Anleger mit einem frühen USD Coin-Engagement verlieren können.

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 9 999,70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 01.07.2026 9 996,99 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9997 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,03 Prozent abgenommen.

Bei 0,9995 USD erreichte der Coin am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net