|USDC-Investment im Blick
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02.07.2026 19:43:13
USD Coin: Wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewinnbringend?
USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 9 999,70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 01.07.2026 9 996,99 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9997 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,03 Prozent abgenommen.
Bei 0,9995 USD erreichte der Coin am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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