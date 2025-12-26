|Gold erneut auf Rekordhoch
|
26.12.2025 17:05:39
Warum der Euro unter 1,18 US-Dollar bleibt
Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1777 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.
Marktbewegende Konjunkturdaten gab nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen.
Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.547 Dollar. Das waren 66 Dollar mehr als am Mittwoch. Zuvor hatte der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA bei gut 4.547 Dollar ein Rekordhoch erreicht.
/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1773
|
-0,0009
|
|
-0,08
|Japanischer Yen
|
184,3055
|
0,6555
|
|
0,36
|Britische Pfund
|
0,8724
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9295
|
0,0018
|
|
0,19
|Hongkong-Dollar
|
9,1492
|
-0,0111
|
|
-0,12