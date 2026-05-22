Warum der Euro zum Dollar schwächelt

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro knapp über 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Kurz vor dem Wochenende bleibt die Geopolitik weiter ein bestimmender Faktor für den Handel am Devisenmarkt.

Im Verlauf der Handelswoche ist es immer wieder zu kräftigen Preisschwankungen am Ölmarkt gekommen, die auch bei den Kursen der Devisen Wirkung zeigten. Hintergrund sind die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und einer damit verbundenen Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus.

Jüngste Aussagen aus den USA und dem Iran waren zum Teil widersprüchlich und ließen zentrale Streitpunkte offen. Es ist weiter unklar, ob sich beide Länder nach den erneuten Eskalationsdrohungen der vergangenen Tage einem Abkommen annähern können. Dies ist eine Entwicklung, die an den Finanzmärkten generell wegen der Auswirkungen auf die allgemeine Preisentwicklung und möglicher Reaktionen von Notenbanken Kursschwankungen auslöste.

Im weiteren Handelsverlauf könnten aber auch Konjunkturdaten für Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste Konjunkturindikator für Deutschland. Nachdem zuletzt bereits die Stimmung der Einkaufsmanager schlechter ausgefallen ist, wird damit gerechnet, dass die Folgen des Iran-Kriegs auch das Ifo-Geschäftsklima belasten.

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FRANKFURT (dpa-AFX)