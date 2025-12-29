Warum der Eurokurs zum US-Dollar steigt

Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1786 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1766 (Mittwoch: 1,1787) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8499 (0,8484) Euro

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. Es wurden weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.

Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist unterdessen ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin , aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte am Morgen der japanische Yen, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegte. Am Markt wurde auf die jüngste Zinserhöhung verwiesen. Die japanische Notenbank hatte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht und damit auf den höchsten Stand seit 1995. Zudem hatte die Notenbank weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,87290) britische Pfund, 183,97 (183,83) japanische Yen und 0,9293 (0,9284) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.310 Dollar. Das waren 222 Dollar weniger als am Freitag.

