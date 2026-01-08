|Vor US-Arbeitsmarktdaten
|
08.01.2026 20:43:00
Warum sich der Euro zum Dollar abschwächt
Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1648 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1675 (Mittwoch: 1,1684) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8565 (0,8558) Euro gekostet.
Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen.
/bek/men
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1635
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
183,73
|
0,8800
|
|
0,48
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0002
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9318
|
0,0005
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,0689
|
-0,0160
|
|
-0,18
