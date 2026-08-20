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20.08.2026 20:46:13
Why Does Bitcoin Keep Gaining?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is up again today, gaining 6.5% in the last 24 hours as of 2:41 p.m. ET on Aug. 20, 2026, after President Trump hosted a crypto summit, and traders reacted to the White House's bond market moves.The S&P 500 and Nasdaq Composite were down 0.7% and 1%, respectively, on ThursdayAfter U.S. 30-year Treasuries reached near 20-year highs, Treasury Secretary Scott Bessent said on Wednesday that his department would move to steady the market by more than doubling the repurchasing of government debt. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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