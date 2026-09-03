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03.09.2026 21:03:01
Why Is Bitcoin Up Today?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is up 4.8% over the past 24 hours as of 2:50 p.m. ET on Thursday, Sept. 3, 2026, after U.S. Treasury yields fell and investors became less worried that the Federal Reserve would raise interest rates this month.The S&P 500 and Nasdaq Composite were up 1.1% and 1.6%, respectively. U.S. Federal Reserve Governor Christopher Waller on Thursday said that he would support leaving interest rates unchanged if August inflation data is positive. This led to a drop in the market's expectations for an upcoming rate increase. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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