Wird Coinbase künftig boykottiert? Fans des PEPE-Memecoins äußern scharfe Kritik an Coinbase-Aussagen

• Coinbase bezeichnet Pepe-Meme als "Hasssymbol", das von Alt-Right-Gruppen vereinnahmt wurde• Fans und Anleger empört und wütend - Boykott der Krypto-Börse gefordert• Coinbase entschuldigt sichDie Comicfigur "Pepe der Forsch" wurde 2005 vom Zeichner Matt Furie erschaffen und hat sich mittlerweile zu einem der bekanntesten Memes auf Social Media entwickelt. Auf dieser Figur basiert die neue Kryptowährung PEPE , die erst seit dem 14. April 2023 existiert. Wie es auf der Webseite des Coins heißt, will PEPE "die Hunde", wie Dogecoin und SHIBA INU ablösen.

Doch erst kürzlich musste die neue Spaß-Kryptowährung Kritik seitens der Kryptobörse Coinbase einstecken - die aufgrund ihrer Aussagen daraufhin selbst in die Kritik geriet.

In einem E-Mail-Newsletter, den Coinbase am 10. Mai an seine Kunden versendete, beschrieb die Kryptobörse das Pepe-Meme, auf dem die neue Kryptowährung basiert, als "Hasssymbol", das von Alt-Right-Gruppen vereinnahmt wurde und bezog sich dabei auf eine Entscheidung der Anti-Defamation League aus dem Jahr 2016, die Froschfigur in ihre Datenbank mit Online-Hasssymbolen aufzunehmen. Der Krypto-Influencer Borovik.eth teilte einen Sreenshot der Nachricht von Coinbase auf Twitter.

Why is @coinbase sending out emails telling people that $pepe is an alt-right hate symbol?? pic.twitter.com/UNzClQlwwv

In der PEPE-Community lösten die Aussagen aus dem Coinbase-Newsletter große Wut und Empörung aus. Das ging sogar so weit, dass Fans und Inhaber des Memecoins Coinbase aufforderten, sich zu entschuldigen und Benutzer aufgefordert wurden, ihre Konten bei der Krypto-Börse zu löschen.

Der Twitter-Nutzer Kenobi erklärte, dass PEPE kein Symbol des Hasses sei und dass er seine privaten als auch geschäftlichen Accounts schließen und seine Gelder an die Krypto-Börse Gemini überweisen würde. Er beendete seinen Tweet mit dem Hashtag "#deletecoinbase" und forderte dazu auf, die Coinbase-Aktie zu shorten.

I will be closing my personal and business accounts with @Coinbase and moving them to @Gemini.#PEPE IS NOT A SYMBOL OF HATE@brian_armstrong, the $PEPE community DEMANDS that you retract your vulgar statement about #PEPECOIN!!#DELETECOINBASE, SHORT $COIN 👎