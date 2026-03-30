|
30.03.2026 12:19:44
Bitdeer Races Into AI Gold Rush With Giant Norway Facility Plan
This article Bitdeer Races Into AI Gold Rush With Giant Norway Facility Plan originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 572,62
|79,62
|1,77
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX etwas schwächer -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt findet keine klare Richtung. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.