07.01.2026 14:03:21
Chinese miners strike gold on record prices
The rally reflects continued buying by central banks and a repricing of monetary risk
