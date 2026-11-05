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05.11.2026 01:01:03
Copper is booming but not everyone is striking gold
As selling prices soar, the red metal frenzy favours miners over smeltersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 071,05
|-17,63
|-0,43
|Kupferpreis
|14 109,85
|-90,00
|-0,63