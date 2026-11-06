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06.11.2026 17:31:51

Copper prices fall on fears of AI backlash

Red metal has soared this year on forecasts of surging demand from AI data centres, now seen at risk after Democrat sweep in US midtermsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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