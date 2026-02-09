|
Germany's Aicher wins Olympic ski silver as Vonn crashes
Germany has earned its first medal of the Winter Games as Emma Aicher finished second in a tight downhill ski race. The event was disrupted after US skier Lindsey Vonn was airlifted away following a severe fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
