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10.08.2026 07:08:35
Gold eases from seven-week peak, US inflation data looms
Prices hit their highest since Jun 17 on FridayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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