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19.08.2026 02:55:14
Gold edges higher as US bond yields stabilise after surge
An easing sell-off in US bonds relieves pressure on the precious metalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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