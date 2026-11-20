Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,55 Prozent schwächer bei 3.570,78 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.626,92 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,86 Prozent auf 42,25 US-Dollar, nach 43,05 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -2,58 Prozent auf 1.319,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.354,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,41 Prozent auf 906,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 919,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,23 Prozent auf 91,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,98 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -1,06 Prozent auf 82,33 US-Dollar, nach 83,21 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,21 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,76 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 1,11 Prozent auf 3.920,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3.877,00 Britische Pfund.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,34 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,21 Prozent auf 12,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 336,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 332,30 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,60 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,47 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,24 Prozent auf 3,16 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,27 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 17,72 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 105,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,35 US-Dollar).

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 132,25 US-Dollar am Vortag auf 130,50 US-Dollar nach unten (--1,32 Prozent).

Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 533,00 US-Dollar am Vortag auf 531,50 US-Dollar nach unten (--0,28 Prozent).

Redaktion Finanzen.net