Damit fiel das Edelmetall auf den tiefsten Stand seit September 2025. Auslöser des jüngsten Kurssturzes war vor allem das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung. Demnach rechnen nahezu alle Fed-Mitglieder mit weiteren Zinserhöhungen, um die hartnäckige Inflation wieder in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels zu drücken. Einzelne Notenbankvertreter halten angesichts des anhaltenden Preisdrucks sogar einen größeren Zinsschritt um 50 Basispunkte im Dezember für angebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bereits bei der nächsten Fed-Sitzung im Dezember passieren könnte, beläuft sich laut FedWatch-Tolle der CME Group aktuell auf 10,0 Prozent (Vortag: 3,1 Prozent). Steigende Anleiherenditen und der starke US-Dollar belasten zusätzlich die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat Gold mittlerweile rund 30 Prozent an Wert verloren. Auch charttechnisch bleibt die Situation angespannt: Marktbeobachter sehen erst bei etwa 3.500 Dollar die nächste bedeutende Unterstützungszone.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,80 auf 3.735,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Angebotsüberschuss trifft auf Versorgungsrisiken

Die Ölpreise zeigten sich im frühen Donnerstagshandel nach deutlichen Verlusten am Vortag weitgehend stabil. Belastend wirkten vor allem die Erwartung eines globalen Angebotsüberschusses und steigende US-Lagerbestände. Laut US-Energiebehörde EIA erhöhten sich die Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 3,4 Millionen Barrel und damit deutlich stärker als erwartet. Gleichzeitig haben sich die Öllieferungen aus dem Nahen Osten weitgehend erholt. Zusätzlichen Gegenwind verursachten die Aussichten auf weitere US-Zinserhöhungen. Das jüngste Fed-Sitzungsprotokoll verstärkte die Erwartungen einer geldpolitischen Straffung im Dezember. Höhere Zinsen könnten das Wirtschaftswachstum und damit die Ölnachfrage bremsen sowie den Dollar stärken. Allerdings bleiben erhebliche geopolitische Risiken bestehen. Der Iran meldete drei durch Seeminen beschädigte Öltanker nahe der Straße von Hormus. Zudem griffen die Huthi-Rebellen Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad mit Raketen an. Ukrainische Drohnenangriffe haben unterdessen die russische Rohölverarbeitung seit Ende Oktober um 45 Prozent reduziert. Neue Impulse könnten die bevorstehenden Gespräche zwischen den USA, China und Russland liefern.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,08 auf 83,18 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 92,14 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at