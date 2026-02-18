Ölpreis (WTI)

63,01
USD
0,00
0,19 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 18.02.2026 07:56:11

Goldpreis: Technische Erholung vor Fed-Protokoll

Goldpreis: Technische Erholung vor Fed-Protokoll

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Mittwochshandel von seinem am Vortag markierten Ein-Wochen-Tief leicht erholt.

von Jörg Bernhard

Nun warten die Marktakteure auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der Januar-Sitzung (20.00 Uhr), um Hinweise hinsichtlich der künftigen US-Geldpolitik zu erhalten. Derzeit rechnen die Märkte laut dem FedWatch-Tool der CME damit, dass die Fed im Juni mit Zinssenkungen beginnen könnte. Am gestrigen Dienstag erklärte der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, die US-Notenbank könne in diesem Jahr "mehrere weitere" Zinssenkungen beschließen, falls die Inflation wieder in Richtung des Ziels von 2 Prozent zurückgehe. Fed-Direktor Michael Barr betonte hingegen, dass eine weitere Zinssenkung der Zentralbank angesichts anhaltender Risiken für den Inflationsausblick der USA erst deutlich später erfolgen könnte. Am Nachmittag erfahren die Investoren noch, wie sich der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) im Dezember entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Analysten-Umfrage soll sich das Wachstum gegenüber dem Vormonat von 0,5 auf 0,3 Prozent verlangsamt haben. Auf geopolitischer Ebene erzielten der Iran und die USA am Dienstag eine Verständigung über die "Leitprinzipien" für Gespräche zum iranischen Atomprogramm. Laut dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi bedeutet dies jedoch nicht, dass eine Einigung unmittelbar bevorsteht.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 41,70 auf 4.947,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versuch einer Bodenbildung

Der Ölpreis stabilisierte sich zur Wochenmitte, nachdem er am Tag zuvor noch um etwa zwei Prozent gefallen war. Anleger versuchen derzeit die Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran zu bewerten, blieben jedoch tendenziell vorsichtig hinsichtlich der Aussichten auf eine endgültige Einigung. Wegen des US-Feiertags am Montag werden die Wochenberichte des American Petroleum Institute und der US-Energiebehörde über die Lagerbestände einen Tag später als gewohnt veröffentlicht - also am Mittwochabend bzw. Donnerstagnachmittag. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche erhöht haben, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge erwartet werden.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 62,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,23 auf 67,65 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 63,01 0,12 0,19

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne zur Wochenmitte. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen