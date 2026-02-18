Goldpreis: Technische Erholung vor Fed-Protokoll

Nun warten die Marktakteure auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der Januar-Sitzung (20.00 Uhr), um Hinweise hinsichtlich der künftigen US-Geldpolitik zu erhalten. Derzeit rechnen die Märkte laut dem FedWatch-Tool der CME damit, dass die Fed im Juni mit Zinssenkungen beginnen könnte. Am gestrigen Dienstag erklärte der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, die US-Notenbank könne in diesem Jahr "mehrere weitere" Zinssenkungen beschließen, falls die Inflation wieder in Richtung des Ziels von 2 Prozent zurückgehe. Fed-Direktor Michael Barr betonte hingegen, dass eine weitere Zinssenkung der Zentralbank angesichts anhaltender Risiken für den Inflationsausblick der USA erst deutlich später erfolgen könnte. Am Nachmittag erfahren die Investoren noch, wie sich der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) im Dezember entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Analysten-Umfrage soll sich das Wachstum gegenüber dem Vormonat von 0,5 auf 0,3 Prozent verlangsamt haben. Auf geopolitischer Ebene erzielten der Iran und die USA am Dienstag eine Verständigung über die "Leitprinzipien" für Gespräche zum iranischen Atomprogramm. Laut dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi bedeutet dies jedoch nicht, dass eine Einigung unmittelbar bevorsteht.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 41,70 auf 4.947,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versuch einer Bodenbildung

Der Ölpreis stabilisierte sich zur Wochenmitte, nachdem er am Tag zuvor noch um etwa zwei Prozent gefallen war. Anleger versuchen derzeit die Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran zu bewerten, blieben jedoch tendenziell vorsichtig hinsichtlich der Aussichten auf eine endgültige Einigung. Wegen des US-Feiertags am Montag werden die Wochenberichte des American Petroleum Institute und der US-Energiebehörde über die Lagerbestände einen Tag später als gewohnt veröffentlicht - also am Mittwochabend bzw. Donnerstagnachmittag. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche erhöht haben, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge erwartet werden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 62,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,23 auf 67,65 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at