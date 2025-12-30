Ölpreis (WTI)

58,00
USD
-0,08
-0,14 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 30.12.2025 08:10:15

Goldpreis: Von massivem Absturz leicht erholt

Goldpreis: Von massivem Absturz leicht erholt

Der Goldpreis erholte sich im frühen Dienstagshandel vom gestrigen Tagesverlust in Höhe von rund 200 Dollar.

von Jörg Bernhard

Gewinnmitnahmen in Kombination mit wenig liquidem Handel zum Jahresende waren für die erhöhte Volatilität mitverantwortlich. Aus charttechnischer Sicht generierte der Timingindikator Relative-Stärke-Index mit dem Rutsch unter die Marke von 70 Prozent ein Verkaufssignal. Damit befindet sich das gelbe Edelmetall im Bereich der unteren Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals, während der langfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist. Vor dem Jahreswechsel dürften sich die Akteure an den Goldmärkten noch für den Chicago-Einkaufsmanagerindex (15.45 Uhr) und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung (20.00 Uhr) stark interessieren, um neue Erkenntnisse zur künftigen US-Geldpolitik zu erlangen. Aktuell deutet das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group darauf hin, dass die nächste Zinssenkung bei der übernächsten Sitzung am 18. März erfolgen wird. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beläuft sich auf über 53 Prozent.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 35,00 auf 4.378,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Preissprung

Wachsende geopolitische Spannungen haben den fossilen Energieträger vor dem Jahreswechsel in höhere Regionen verholfen. Der angebliche Angriff der Ukraine auf eine Residenz Putins sowie die Drohungen der USA gegen den Iran und Venezuela sowie die Spannungen im Gaza-Streifen und das chinesische Militärmanöver in der Straße von Taiwan sind hierfür der beste Beweis. Ungeachtet dieser Spannungen bleibt nach Ansicht von Analysten allerdings die Wahrnehmung eines überversorgten globalen Marktes bestehen, was potenzielle Preiszuwächse begrenzen sollte.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,11 auf 57,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 61,34 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sashkin / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 58,00 -0,08 -0,14

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen