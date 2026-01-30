|
30.01.2026 18:08:25
How High Can Silver Go After Its Parabolic Run? The Answer May Surprise You
Even in the 21st century, so far categorized by recessions and erratic markets, precious metals spent years hardly moving, as investors bet big on tech and growth stocks and avoided what have historically been considered safe havens. But now, typically boring hard assets, such as precious metals, are moving with the fury of meme stocks.First it was gold, which recently topped $5,000 per ounce. But now silver has also ripped higher and recently topped $100 per ounce. The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) has rocketed nearly 265% higher in the past year. How high can silver go after this parabolic run, assuming it recovers in the near future after today's plunge? The answer may surprise you.Whether for fundamental reasons or not, silver has become a new retail favorite. On Jan. 26, retail investors collectively purchased $171 million in the iShares Silver Trust, according to the market research firm Vanda Track, as reported by CNBC. This is the largest-ever inflow into silver in a single day, nearly doubling the previous record set in 2021 during the "silver squeeze."
