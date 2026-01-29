Kupferpreis

Höhenflug 29.01.2026 11:33:38

Kupferpreis knackt 14.000-Dollar-Marke

Kupfer setzt die Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot mit Schwung fort.

Am Donnerstag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 14.125 US-Dollar gehandelt. Das sind 7,9 Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Zudem ist es der stärkste Preissprung seit 2009.

Seit etwa einem halben Jahr geht es mit dem Kupferpreis tendenziell nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat. Am Markt wurde auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt überraschend stark gewachsen war.

Jüngste Konjunkturdaten deuten auf eine weiter robuste US-Wirtschaft hin, was tendenziell auch einen höheren Verbrauch von Industriemetallen zur Folge hat. Außerdem wird mit einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer für Rechenzentren und für den Ausbau der Erneuerbaren Energien gerechnet. Generell wird Kupfer vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht.

Im vergangenen Jahr ist der Preis für Kupfer bereits um 42 Prozent gestiegen. Zuletzt wurden Lieferungen in die USA wegen der Erwartung von möglichen Zöllen deutlich erhöht, was zu einem knappen Angebot in anderen Regionen der Welt führte.

Derzeit gibt es an den Märkten eine starke Nachfrage nach fast allen Metallen. Neben Kupfer hat am Donnerstag auch Gold die Rekordjagd fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. Auch der Preis für Silber ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Silber kommt neben Kupfer auch in der Industrie zum Einsatz.

/jkr/jsl/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquelle: Michael Lange/Aurubis AG,123RF,Flegere / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Kupferpreis 13 843,40 849,75 6,54

