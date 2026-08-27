|Nahost-Konflikt im Blick
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27.08.2026 15:45:38
Ölpreise im Plus: Darum steigen die Preise
Am Mittwoch waren die Ölpreise vorübergehend deutlich stärker gestiegen. Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent hatte zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde der Preissprung mit Medienberichten begründet, wonach der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Ukraine-Kriegs plant.
Das Interesse der Anleger am Ölmarkt habe sich aber schnell wieder auf die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus für Öltransporte gerichtet, heißt es von Marktbeobachtern. Zuletzt hatte der Iran eine Einigung mit dem Oman auf eine Regelung der Schiffspassagen durch die Meerenge bekannt gegeben.
"Der Markt hat begonnen, die Möglichkeit einer weiteren Waffenruhe einzupreisen", kommentierte Analyst Saul Kavonic vom Analysehaus MST Marquee den Handel. Allerdings verharre der Ölpreis derzeit noch in einer Wartestellung, da die Händler auf eine Bestätigung warteten, dass tatsächlich eine Einigung erzielt werden könne.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
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