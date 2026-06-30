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30.06.2026 11:49:38
Preis für Opec-Öl gestiegen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 76,88 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,44 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/nas
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