30.06.2026 11:49:38

Preis für Opec-Öl gestiegen

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 76,88 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,44 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/nas

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Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
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