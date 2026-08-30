|Rohstoffe im Fokus
|
30.08.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (4.458,80 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 66,44 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.823,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.823,00 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 1.427,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.at
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.