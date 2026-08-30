Rohstoffpreise am Sonntagabend

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (4.458,80 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 66,44 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.823,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.823,00 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 1.427,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at