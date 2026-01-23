Silberpreis

100,54
USD
4,32
4,49 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Edelmetallrally hält an 23.01.2026 17:36:40

Silberpreis klettert erstmals über 100-Dollar-Marke

Silberpreis klettert erstmals über 100-Dollar-Marke

Edelmetalle bleiben bei Investoren weiter stark gefragt.

Der Silberpreis ist am Freitag erstmals in der Geschichte über 100 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gestiegen. An der Metallbörse in London wurde das Edelmetall bei 100,56 Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Preis noch unter 96 Dollar gelegen. In den ersten Wochen des Jahres ist das Edelmetall damit um fast 40 Prozent teurer geworden. Händler sprachen von einem historischen Moment.

Silber war zuletzt auch stärker gefragt als Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne bei Edelmetallen. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelswochen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück. Aber auch die Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr weiter senken dürfte, stützt weiterhin den Preis.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Zuletzt gab es auch immer wieder regionale Engpässe beim Silberangebot.

"Mit dem Anstieg über die Marke von 100 US-Dollar je Feinunze hat Silber einen historischen Meilenstein erreicht und steht klar im Zentrum der aktuellen Edelmetallrally", kommentierte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus. "Solange jedoch das Zusammenspiel aus makroökonomischer Unsicherheit, strukturellem Angebotsdefizit und hoher Preiselastizität anhält, bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv." Zumpfe warnt jedoch auch: "Silber ist historisch für abrupte Korrekturen bekannt. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich."

/jkr/jsl/he

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Intel-Aktie tiefrot: Umsatz sinkt, Gewinn zieht an
Siemens Energy-Aktie erklimmt neues Allzeithoch: UBS-Analyst mit Kehrwende
Redcare Pharmacy-Aktie sackt ab: Rossmann-Einstieg schürt Wettbewerbssorgen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 100,54 4,32 4,49

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen