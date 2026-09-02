So bewegen sich Gold & Co. heute

Am Mittwochabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 1,09 Prozent auf 4.376,51 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.329,51 US-Dollar).

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,40 Prozent auf 65,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 64,26 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,11 Prozent auf 1.760,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.762,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.314,50 US-Dollar) geht es um 3,39 Prozent auf 1.359,00 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,91 Prozent auf 95,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 94,65 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,53 Prozent auf 90,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 90,22 US-Dollar.

Nach 0,90 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochabend um -4,03 Prozent auf 0,86 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -4,05 Prozent auf 3,28 US-Dollar, nach 3,42 US-Dollar am Vortag.

Nach 2,12 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Mittwochabend um -0,81 Prozent auf 2,10 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,58 Prozent auf 5,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 5,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,29 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,20 US-Dollar.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 3,34 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,31 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,27 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,38 Prozent auf 13,02 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 13,07 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,82 Prozent auf 339,20 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 342,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -2,58 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 1,85 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,93 Prozent auf 2,96 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,90 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Zugewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,84 US-Dollar.

Zudem gibt der Milchpreis am Mittwochabend nach. Um -2,04 Prozent auf 16,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 20:41 Uhr steht ein Minus von -0,43 Prozent auf 123,10 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 123,63 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Reispreis um -0,62 Prozent auf 15,24 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 15,33 US-Dollar.

Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 563,00 US-Dollar am Vortag auf 559,50 US-Dollar nach unten (--0,62 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Zugewinne in Höhe von 2,59 Prozent auf 73,23 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 71,38 Euro.

Redaktion finanzen.at