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28.07.2026 06:00:15
Trump’s ability to talk down oil prices is being tested
As Iran conflict drags on, verbal intervention may no longer be enough to suppress pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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