|
25.03.2026 22:34:34
Why SSR Mining Stock Shined Like Gold Today
Precious metals miner SSR Mining (NASDAQ: SSRM) was surely worth its weight in gold, silver, zinc, etc. to many investors on Wednesday. They cheered the company's update of an asset sale, sending the shares up by almost 7% across the day's trading.In a tersely worded press release, SSR said it has signed a definitive agreement to sell its 80% holding in the Çöpler mine, along with related assets, located in Turkey. The purchaser is Cengiz Holding, a sprawling industrial conglomerate based in that country, and the price is $1.5 billion. The transaction will be effected fully in cash. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 412,07
|-110,24
|-2,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.