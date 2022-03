8,00 % ERSTE Protect Aktienanleihe auf Lenzing: Thailand-Großprojekt abgeschlossen

Lenzing hat in Südostasien die größte Lyocellfaseranlage der Welt errichtet und in Betrieb genommen. Neue Aktienanleihen der Erste Group Bank sind auch für defensiv orientierte Anleger geeignet.

Die Lenzing-Gruppe hat den erfolgreichen Abschluss des wichtigen Lyocell-Aus¬bau-projektes in Thailand bekanntgegeben. Die neue Produktionsanlage, die mit einer Nennkapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr die weltweit größte ihrer Art ist, hat die Produktion planmäßig aufgenommen und trägt dazu bei, die wachsende Nachfrage der Kunden nach Lyocellfasern der Marke Tencel noch besser zu bedienen. Für Lenzing ist das Projekt zudem ein wichtiger Schritt zur Stärkung ihrer führenden Position auf dem Spezialfasermarkt und auf dem Weg in eine CO2-freie Zukunft.

Der weltweit führende Anbieter von holzbasierten Spezialfasern hat mit dem Bau der Anlage im zweiten Halbjahr 2019 begonnen. Trotz der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie verlief das Projekt weitestgehend nach Plan. Die Investitionen beliefen sich auf rund 400 Mio. Euro. "Vor allem in Asien sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial für unsere Marken, die auf nachhaltiger Innovation beruhen", erklärte Lenzing-Vorstandsmitglied Robert van de Kerkhof. Lenzing wird die Produktionskapazitäten für Lyocellfasern weiter ausbauen - mit dem Ziel, bis 2024 drei Viertel des Faserumsatzes mit ökologisch verantwortungsbewussten Spezialfasern zu erwirtschaften.

Auch die Lenzing-Aktie hat im Zuge des jüngsten Ausverkaufs am Gesamtmarkt gelitten. Konservative Anleger können mittels der neuen Protect Aktienanleihe (ISIN AT0000A2VLA9) der Erste Group Bank einsteigen. Das Papier ist mit einem Kupon von 8,0 Prozent ausgestattet, der am Ende der Laufzeit in jedem Fall zur Auszahlung kommt. Zudem wird die Anleihe zum Nennwert getilgt, wenn der Kurs der Lenzing-Aktie niemals die Barriere bei 80 Prozent verletzt. Andernfalls bekommen Anleger Aktien ins Depot gebucht.

Bei einer klassischen Aktienanleihe (ISIN AT0000A2VLB7) winkt sogar ein Kupon von 9,0 Prozent. Allerdings ist das Wertpapier ohne ein schützendes Protect-Level ausgestattet. Für konservative Anleger könnte die Protect Pro Aktienanleihe (ISIN AT0000A2VL94) interessant sein, da hier die Barriere von 80 Prozent nur am letzten Tag der Laufzeit aktiv ist. Der erhöhte Schutz geht mit einem niedrigeren Kupon von 5,5 Prozent p.a. einher. Weitere Infos zu den drei Aktienanleihen finden Sie unter produkte.erstegroup.com.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.