Bayer Express Aktienanleihe Protect: Vergleich rückt näher

Der Pharmakonzern steuert in den Glyphosat-Prozessen einem Vergleich entgegen. Daher könnte der Einstiegszeitpunkt in eine neue Aktienanleihe von UniCredit onemarkets günstig sein.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hatte im zweiten Quartal mit Problemen der ganz besonderen Art zu kämpfen: Schlechtes Wetter in weiten Teilen des stark landwirtschaftlich genutzten Mittleren Westens der USA mit viel Regen und Überschwemmungen behinderte die Farmer bei ihrer Arbeit, was auf die Nachfrage nach dem für die Bayer-Tochter Monsanto wichtigen Soja- und Maissaatgut drückte. Daher hält der Konzern die Ziele für 2019 für "zunehmend ambitioniert".

Über allem schwebt das Glyphosat-Problem: Bis zum 11. Juli gingen in den USA im Zusammenhang mit angeblichen Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter 18.400 Klagen ein. Das sind noch einmal 5.000 mehr als im April. Weil Bayer bereits drei Glyphosat-Prozessschlappen in den USA hinnehmen musste, drängen Investoren das Management auf einen Vergleich. Als Gerüchte aufkamen, Bayer schlage eine Zahlung von bis zu acht Mrd. Dollar vor, um die Klagen beizulegen, sprang die Aktie um mehr als zehn Prozent nach oben. Doch das der als Vermittler zwischen den Streitparteien eingesetzte US-Staranwalt Ken Feinberg den Bericht dementierte, gab der Titel einen Großteil der Gewinne wieder ab.

Die Ereignisse zeigen, welch großes Potenzial in der Bayer-Aktie steckt. Auch der Einstiegszeitpunkt in eine neue Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB3PK4) von UniCredit onemarkets könnte günstig sein. Das Papier ist mit einem Kupon von 3,35 Prozent p.a. ausgestattet, der unabhängig von der Kursentwicklung der Bayer-Aktie gezahlt wird. Daneben besteht die Chance auf vorzeitige Rückzahlung, erstmals nach einem Jahr. Dazu muss der Basiswert das Ausgangsniveau erreichen. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit.

Am Laufzeitende wird zum Nominalwert getilgt, wenn der Aktienkurs mindestens 50 Prozent des Startkurses erreicht. Auf aktueller Basis wären das rund 31,50 Euro. So tief stand die Aktie seit 2009 nicht mehr. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung in Form einer bestimmten Anzahl von Aktien. Dabei können hohe Verluste die Folge sein. Aufgrund des großen Puffers ist die Aktienanleihe zeichnenswert.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

