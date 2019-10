Delivery Hero Express Aktienanleihe Protect - Jede Menge Kurstreiber

In der Branche der Essenslieferdienste grassiert das Übernahmefieber - ein guter Einstiegszeitpunkt in eine neue Express Aktienanleihe Protect auf Delivery Hero von UniCredit.

Bis Delivery Hero frische Zahlen vorlegt, müssen sich Anleger nur noch wenige Tage gedulden. Die Veröffentlichung des Berichts für die ersten neun Monate ist für den 31. Oktober geplant. Zuletzt war der Essenslieferdienst operativ gut unterwegs. Dank einem Plus bei den Bestellungen von mehr als zwei Dritteln verdoppelte sich der Umsatz im zweiten Quartal auf 314 Mio. Euro. Bei der Prognose für das laufende Jahr will Delivery Hero nun das obere Ende der Prognosespanne erreichen. Bisher wurde ein Umsatz zwischen 1,3 Mrd. und 1,4 Mrd. Euro prognostiziert. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll zwischen 370 Mio. und 420 Mio. Euro im Minus liegen. Aber: Im europäischen Geschäft werde man voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 die Gewinnschwelle erreichen.

Ein großer Kurstreiber ist die anhaltende Branchenkonsolidierung. Kürzlich hat die Investmentfirma Prosus angekündigt, den britischen Konkurrenten Just Eat kaufen zu wollen. Mit der überraschenden Übernahmeofferte will die Naspers-Tochter den Zusammenschluss von Just Eat mit seinem niederländischen Wettbewerber Takeaway.com verhindern. Spannend ist vor diesem Hintergrund, was mit der knapp 23-prozentigen Beteiligung von Prosus an Delivery Hero passieren wird. Weil damit weiterhin für Spannung bei Delivery Hero gesorgt ist, könnte der Einstiegszeitpunkt in eine neue Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB3XL6) von UniCredit onemarkets günstig sein. Der Kupon von 5,5 Prozent p.a. wird unabhängig von der Kursentwicklung gezahlt. Zudem besteht die Chance auf vorzeitige Rückzahlung. Dazu muss die Aktie nach zwölf Monaten das Ausgangs¬niveau erreichen. Ansonsten verlängert sich die Laufzeit um ein Jahr. Am Laufzeitende entscheidet der Aktienkurs über Art und Höhe der Rückzahlung. Das Wertpapier wird zum Nominalwert von 1.000 Euro getilgt, wenn die Notiz mindestens 70 Prozent des Startkurses erreicht. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung in Form einer vorher festgelegten Anzahl von Aktien - mit entsprechenden Verlustrisiken. Wegen des großen Puffers empfehlen wir die Zeichnung. Weitere Infos unter www.onemarkets.at.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



