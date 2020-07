Im Megatrends mit Kapitalschutz investieren

Megatrends sind große soziale, wirtschaftliche, politische und technologische Veränderungen, welche das Potenzial haben, die Welt nachhaltig zu verändern. Sie führen meist einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel herbei und können unseren Alltag dauerhaft prägen. Um es Anlegern zu ermöglichen, nachhaltig in Megatrends zu investieren, hat die Raiffeisen Centrobank (RCB) gemeinsam mit dem Indexanbieter STOXX den STOXX Global Megatrends Select 50 Price Index entwickelt. Er bildet die neun Megatrends Infrastructure, Sharing Economy, Industry 4.0, Smart Cities, Housing Construction, Next Generation Telecoms, Millennials, Fintech und Silver Economy ab. Mit dem neuen Megatrends Winner 90% III (ISIN AT0000A2H9F5) partizipieren Anleger zum Laufzeitende zu 100 Prozent an der positiven Kursentwicklung des Basiswerts, wobei keine Gewinnobergrenze (Cap) vorgesehen ist. Bei negativen Kursentwicklungen von mehr als minus 10 Prozent greift der Kapitalschutz von 90 Prozent am Laufzeitende. Weitere Informationen zum neuen Megatrends Winner 90% III erhalten Sie auf der Homepage der Emittentin unter www.rcb.at .

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.