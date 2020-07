Kampf gegen Covid-19: Update - Kurschancen bei Impfstoffforschen

Laut dem aktuellen "Biotech Barometer" der Mehrländerbörse Euronext verzeichneten die Biotechaktien an der Euronext in der ersten Hälfte des Jahres 2020 eine bemer-kenswert starke Performance. Der BiotechBourse Index stieg um 66,8 Prozent. Sebas¬tian Grabert, Deutschland-Repräsentant der Euronext, erklärt: "Die Corona-Krise hat dem Sektor Auftrieb gegeben. Biotech-Aktien sind aktuell bei den Investoren stark gefragt, auch das Handelsvolumen hat deutlich zugenommen." Dies gelte vor allem für jene 14 Unternehmen, die an der Covid-19-Forschung beteiligt sind und auf Diagnos¬tik, Behandlungen oder Impfstoffe spezialisiert sind. "Die Aktienkurse dieser 14 Ge¬sell-schaften haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht", so Grabert. Die Kurse der übrigen 47 Biotechs stiegen durchschnittlich nur um 17,1 Prozent.

Das ist aber noch nichts gegen die Kursentwicklungen von US-Biotechfirmen, die speziell auf die Covid-19-Impfstoffforschung spezialisiert sind. Die Moderna-Papiere beispielsweise liegen seit Jahresbeginn mit gut 230 Prozent im Plus. Das auf den Gesundheitssektor spezialisierte US-Onlineportal STAT News hatte jüngst zwar berichtet, dass es bei der Covid-19-Studie des US-Biotechunternehmens zu einer Verzögerung gekommen sei. Ein Sprecher von Moderna betonte aber, man halte an dem Zeitplan fest. Demnach könnte Ende Juli die entscheidende klinische Phase III starten. Wir sind im Musterdepot mit einem Turbo von Société Générale positioniert (ISIN DE000SR9VPH8).

Den Vogel schoss die Novavax-Aktie ab. Der Titel hat allein seit Jahresbeginn um mehr als 2.300 Prozent zugelegt. Den jüngsten Kursschub löste die US-Regierung mit der Ankündigung, das Coronavirus-Impfstoffprojekt des amerikanischen Biotech¬unter¬neh-mens mit 1,6 Mrd. Dollar zu unterstützen, aus. Damit sollen Tests mit dem po¬ten¬ziel¬len Impfstoff sowie dessen Herstellung und Vermarktung in den USA finanziert wer¬den. Ziel sei es, bis Januar kommenden Jahres 100 Mio. Impfstoffdosen liefern zu können, sagte Vorstandschef Stanley Erck. Der 1,6 Mrd. Dollar schwere Zuschuss ist der bisher größte innerhalb des Projekts "Operation Warp Speed" von US-Präsident Donald Trump, mit dem die Suche nach einem Impfstoff und nach Medikamenten gegen das Coronavirus beschleunigt werden soll. Novavax wird auch von der internationalen Impfinitiative CEPI sowie dem US-Verteidigungsministerium finanziell unterstützt.

Die Aktien von Moderna und Novavax sind im neuen Health Care Technology Index enthalten, auf das Vontobel den passenden Tracker (ISIN DE000VP3NSX6) emittiert hat. Wir haben Ihnen das Auswahlbarometer, das 20 Aktien von Unter¬nehmen enthält, die Medikamente und/oder Impfstoffe gegen die von dem Virus verursachte Lungenkrankheit Covid-19 entwickeln - darunter auch Hersteller von Tests und Technologien für Beatmungsgeräte - in Z.AT 10.2020 >>> vorgestellt. Speziell auf Impfstofffirmen können Anleger mit dem Zertifikat auf das wikifolio "Corona Vac¬ci¬ne Candidates" von Lang & Schwarz setzen (ISIN DE000LS9PXQ1).

Eine Investition könnte sich lohnen. Denn die Firmen werden derzeit mit Geld über-schüttet. Im Zuge einer internationalen Geberkonferenz im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind die Hilfszusagen für Impfstoffe und Behandlungen inzwischen auf 15,9 Mrd. Euro angeschwollen. Die Geldspritze für Novavax dürfte also nicht die letzte dieser Art gewesen sein.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

