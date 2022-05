Marktidee: E-Wasserstoff Europa Index (Morgan Stanley)

Das Thema "Grüner Wasserstoff" trifft gerade auf einen gesellschaftlichen Konsens, den es bisher noch nie gegeben hat. Denn nicht nur umweltorientierte Parteien, Politiker und Lobbyisten, sondern auch in der Vergangenheit tendenziell skeptische Kreise sind durch den Ukraine-Krieg zu leidenschaftlichen H2-Anhängern mutiert. Weil die EU gezwungen ist, sich mittel- bis langfristig unabhängig von russischem Gas und Öl zu machen, wird erneuerbarer Wasserstoff wichtiger und dringender denn je. Das macht entsprechende börsennotierte Unternehmen besonders attraktiv. Um von diesen Top-Perspektiven zu profitieren, sollten Anleger, die unschlüssig sind, welche Player sich am Markt durchsetzen werden, am besten auf einen breit gestreuten Aktienkorb setzen: dem Zertifikat auf den E-Wasserstoff Europa Index (ISIN DE000DA0AA07 >>>). Denn damit werden die Risiken einer Einzelanlage intelligent eliminiert. Infos: zertifikate.morganstanley.com >>>.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



