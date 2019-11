Neuemission: Stufenzins-Anleihe Nachhaltigkeit (LBBW)

Nachhaltige Anlagen gewinnen an Bedeutung. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) beziffert das Vermögen, das unter Berücksichtigung von strengen umweltbezogenen, sozialen und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogenen Kriterien verwaltet wird, in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2018 auf 474 Mrd. Euro - ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bietet mit ihren neuen Stufenzins-Anleihen Nachhaltigkeit Privatanlegern die Möglichkeit, in nachhaltige Produkte zu investieren. Bei diesen Anleihen wird der Erlös gemäß dem Green Bond Framework der LBBW in energieeffiziente Gebäude und erneuerbaren Energien investiert. Anleger erhalten also einen regelmäßigen Zinsertrag und können mit ihrer Anlage gleichzeitig umweltbezogene Ziele unterstützen. Das von uns gewählte Papier (ISIN DE000LB2ESG0) läuft bis zum Jahr 2029. Die Zinssätze steigen von 0,1 Prozent p.a. bis auf 0,25 Prozent p.a. an. Zum Rückzahlungstermin besteht voller Kapitalschutz auf den Nennbetrag. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Emittentin unter www.lbbw-markets.de.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

