Oil-Strategy-Index: Cleveres Öl-Investment

Die Ölpreise sind angesichts der Verschärfung des Ukraine-Kriegs auf den höchsten Stand seit vielen Jahren gestiegen. Einerseits halten es Fachleute für möglich, dass große Volkswirtschaften die Einfuhr russischen Erdöls sanktionieren, möglicherweise sogar komplett verbieten. Andererseits werden auch Gegensanktionen Russlands bis hin zu einem völligen Ausfuhrstopp als denkbar erachtet. Russland ist einer der größten Ölförderer. Das Land exportiert täglich rund fünf Mio. Barrel Rohöl und weitere 2,5 Mio. Barrel Erdölprodukte - das sind zwölf bzw. zehn Prozent des Welthandels.

Um den Preisanstieg zu bremsen und die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern, kündigte die Internationale Energieagentur (IEA) an, einen Teil ihrer Ölreserven freizugeben. Insgesamt verständigten sich die 31 Mit-glieds¬län¬der auf 60 Mio. Barrel Rohöl. Es ist erst das vierte Mal, dass Reserven koordiniert freigegeben werden. Der gewünschte Effekt blieb allerdings aus. Der Grund: Die IEA-Mitglieder verfügten über Notfallreserven in Höhe von 1,5 Mrd. Barrel. Man hat also gerade einmal vier Prozent freigegeben. Weitere Hoffnungen beruhen auf einem neuen "Atom-Deal" mit dem Iran, wodurch das islamische Land in die Lage versetzt würde, mehr Öl zu liefern.

Anleger haben verschiedene Möglichkeiten, um an einem steigenden Ölpreis zu par¬ti¬zi-pie¬ren: Sie können zum Beispiel in Aktien aussichtsreicher Ölkonzerne investieren, um an der Preisentwicklung indirekt teilzuhaben. Oder sie investieren in Öl-Futures-Kon¬trak-te. Der Vontobel Oil-Strategy-Index macht beides: Je nach Form der Ölpreis-Futures-Kurve bildet er phasenweise ein Investment entweder in Aktien von aus¬ge¬wähl¬ten Öl-Gesellschaften oder in Futures ab.

Die Kurve des Öl-Futures kann die Form "Backwardation" oder "Contango" ein¬neh¬men. In einer Backwardation-Situation liegt der Kurs der Öl-Futures mit längerer Lauf¬zeit auf einem niedrigeren Niveau als der Kurs der Futures mit kürzerer Laufzeit. In die¬ser Situation ist der Index in den entsprechenden Öl-Futures investiert, um mög¬liche "Rollgewinne" zu realisieren. In einem Contango-Szenario investiert der Index in Erdölaktien, um den Nachteil möglicher "Rollverluste" zu minimieren. Rollverluste können in einer Contango-Situation entstehen, wenn auslaufende Kontrakte gegen solche mit längerer Laufzeit und höheren Preisen ausgetauscht werden.

Der Vontobel Oil-Strategy Index passt sich sowohl in Phasen von Contango als auch Backwardation den jeweiligen Marktverhältnissen an mit dem Ziel, Rollverluste zu vermeiden bzw. Rollgewinne zu realisieren. Aufgrund der verschiedenen Marktfaktoren und daraus resultierenden möglichen Konstellationen im Ölmarkt besteht allerdings keine Garantie, dass sich der Oil-Strategy Index besser entwickelt als eine Anlage, die sich nur auf Erdölaktien oder den Preis von Öl-Futures bezieht.

Das zugehörige Partizipations-Zertifikat (ISIN DE000VN6SG00 >>>) von Vontobel bildet den Index "eins zu eins" ab. Gemäß den Indexregeln wurde der Basiswert Anfang 2018 angepasst: Öl-Aktien wurden verkauft und dafür in Öl-Futures investiert. Diese Aufteilung hat bis heute Bestand und hat den Index zuletzt auf das höchste Niveau seit 2018 nach oben getrieben. Die Managementgebühr für die clevere Strategie beträgt 1,2 Prozent pro Jahr.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Hier können Sie sich für den Gratis-Newsletter anmelden: Zertifikate Austria



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

