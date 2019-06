RCB: Chancen auf 15 % pro Jahr mit Express-Zertifikat auf die AXA S.A.

Per Express früher am Ziel - Jährliche Ertragschance von 15 % bei einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren



Das Zertifikat AXA Express 2 verbindet die Chance auf einen attraktiven Ertrag mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Tilgung. Als Basiswert für das Anlageprodukt ohne Kapitalschutz dient die Aktie von Europas größtem Versicherungsunternehmen AXA S.A. Für Anleger, die davon ausgehen, dass der Kurs der Aktie innerhalb der nächsten fünf Jahre auf oder über dem aktuellen Niveau notiert, eröffnet das Express-Zertifikat eine attraktive Ertragschance.



Laufzeit: Die Laufzeit des Zertifikats beträgt mindestens 1 Jahr und maximal 5 Jahre. Liegt der Schlusskurs der AXA-Aktie an einem der Jährlichen Bewertungstage auf oder über dem Auszahlungslevel (entspricht dem Schlusskurs der Aktie am Ersten Bewertungstag), erfolgt die (vorzeitige) Rückzahlung in Höhe des definierten Auszahlungspreises.

Renditechance: Je länger die Laufzeit ist, umso höher ist auch der Auszahlungspreis (zwischen 115 % und 175 % des Nominalbetrags), denn: Notiert die Aktie am jeweiligen Jährlichen Bewertungstag unter dem Auszahlungslevel, so verlängert sich die Laufzeit um ein weiteres Jahr, wobei der mögliche Auszahlungspreis jährlich um 15 % bis auf maximal 75 % steigt. Sicherheitsmechanismus: Ist es vom ersten bis zum vierten Laufzeitjahr nicht zu einer vorzeitigen Rückzahlung gekommen und liegt der Basiswert auch am fünften und zugleich Letzten Bewertungstag unter dem Auszahlungslevel, wird ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus aktiv: Notiert der Aktien-Schlusskurs am Stichtag über der Barriere von 60 %, erfolgt die Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags. In diesem Fall erzielen Anleger keine Rendite und erhalten den Nominalbetrag von EUR 1.000 zurück.



Wird die Barriere am Letzten Bewertungstag berührt oder unterschritten, kommt es zur physischen Lieferung von Aktien. Dann werden Aktien der AXA S.A. zu der am Beginn der Laufzeit definierten Anzahl (Nominalbetrag/Startwert) in das Wertpapierdepot des Anlegers geliefert. Die Differenz zur "ganzen Zahl" wird ausbezahlt.

Express-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A28HZ8

AT0000A28HZ8 Zeichnung: 24.06. - 21.07.2019

24.06. - 21.07.2019 Erster Bewertungstag: 22.07.2019

22.07.2019 Laufzeit: mind. 1 Jahr, max. 5 Jahre

mind. 1 Jahr, max. 5 Jahre Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Produkt Detailseite.



Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier: AXA Express 2 Der Newsletter vom Marktführer: Regelmäßig informiert zur aktuellen Marktlage, Geldanlage mit Zertifikaten und aktuellen Anlagethemen erhalten Sie im Newsletter-Angebot der Raiffeisen Centrobank AG:



Auf der Suche nach sofort handelbaren Zertifikaten? Die Suche nach der richtigen Geldanlage ist oft kein Leichtes. Der neue Zertifikate-Finder von Raiffeisen Centrobank stellt ein innovatives Tool zur Produktsuche dar: Zum Zertifikate-Finder





Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse von potentiellen Anlegern und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise. Stand: Juni 2019