18.12.2025 13:11:43
BoE reduziert Leitzinsniveau
Die BoE deutete an, dass die Zinsen in den kommenden Monaten wahrscheinlich sinken dürften, sich jedoch ihrem Tiefpunkt nähern. "Wir glauben weiterhin, dass sich die Zinsen auf einem schrittweisen Pfad nach unten befinden", sagte BoE-Gouverneur Andrew Bailey. "Aber mit jeder Senkung wird die Entscheidung darüber, wie viel weiter wir noch gehen, knapper."
Die Entscheidung war das Ergebnis einer knappen Abstimmung, wobei vier der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) dafür plädierten, den Leitzins bei 4,00 Prozent zu belassen. Bailey gab den Ausschlag; nachdem er im November noch für ein Festhalten an den Zinsen gestimmt hatte, unterstützte er am Donnerstag eine Senkung.
Ähnlich wie ihre Kollegen bei der Federal Reserve versuchen die Währungshüter, eine über dem Zielwert liegende Inflation gegen einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt abzuwägen, wobei die MPC-Mitglieder unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, wie schnell die Kreditkosten sinken sollten.
