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04.11.2026 10:16:34

Czech Inflation Eases To 2.4% In October

(RTTNews) - Czechia's consumer price inflation moderated slightly in October from a five-month high in the previous month, flash data from the Czech Statistical Office showed on Wednesday.

Consumer prices climbed 2.4 percent year-over-year in October, following a 2.5 percent increase in September. Meanwhile, economists had expected inflation to remain stable at 2.5 percent.

Inflation based on energy, including motor fuels, moderated to 5.6 percent from 5.9 percent. Prices for goods were 0.9 percent higher after rising 1.2 percent in September. Services inflation slowed marginally to 4.5 percent from 4.6 percent. Meanwhile, the deflation in food and non-alcoholic beverages deepened to 4.0 percent from 3.5 percent in the prior month.

On a monthly basis, consumer prices moved up 0.4 percent versus an expected increase of 0.5 percent.

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