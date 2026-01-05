Britische Pfund - Euro

1,1554
 EUR
0,0077
0,67 %
EUR - GBP
05.01.2026 08:57:39

Dutch Retail Sales Growth Accelerates In November

(RTTNews) - The Netherlands' retail sales growth improved for the first time in three months in November, according to data published by the Central Bureau of Statistics on Monday.

Retail turnover adjusted for shopping days rose 3.9 percent annually in November, faster than the 3.3 percent increase in October. Sales have been rising since July 2024.

Sales of non-food products alone advanced 3.8 percent from last year, and turnover in the food sector increased by 4.1 percent.

Data showed that online retail sales were 6.0 percent higher compared to last year.

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

