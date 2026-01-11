|
11.01.2026 23:31:24
Indonesia Retail Sales Data Due On Monday
(RTTNews) - Indonesia will on Monday release November numbers for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In October, sales were up 4.3 percent on year.
Australia will see December figures for job advertisements from ANZ Bank; in November, job ads were down 0.8 percent on month.
Finally, the markets in Japan are closed on Monday for Coming of Age Day and will re-open on Tuesday.
