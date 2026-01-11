11.01.2026 23:31:24

Indonesia Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - Indonesia will on Monday release November numbers for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In October, sales were up 4.3 percent on year.

Australia will see December figures for job advertisements from ANZ Bank; in November, job ads were down 0.8 percent on month.

Finally, the markets in Japan are closed on Monday for Coming of Age Day and will re-open on Tuesday.

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
