Britische Pfund - Japanischer Yen

207,1395
 JPY
0,5235
0,25 %
JPY - GBP
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
JPY/GBP
08.12.2025 01:07:17

Japan October Current Account Surplus Y2.834 Trillion

(RTTNews) - Japan posted a current account surplus of 2.834 trillion yen in October, the Ministry of Finance said on Monday.

That was shy of expectations for a surplus of 3.109 trillion yen and down from 4.483 trillion yen in September.

Exports were up 2.8 percent on year at 9.657 trillion yen and imports rose an annual 0.1 percent to 9.58 trillion yen for a trade surplus of 98.3 billion yen.

The capital account showed a deficit of 16.7 billion yen, while the financial account had a surplus of 846.9 billion yen.

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
