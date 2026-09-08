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08.09.2026 15:16:32
Latvia Inflation Rises To 3.2%
(RTTNews) - Latvia's consumer price inflation increased in August from a 5-month low in July, data from the statistical office showed on Tuesday.
The consumer price index rose 3.2 percent year-on-year in August, following a 2.6 percent increase in June.
Inflation based on transportation quickened notably to 8.6 percent from 4.6 percent amid higher fuel costs. Housing and utility costs grew at a stable pace of 6.8 percent, and health costs were 4.2 percent higher.
Conversely, the deflation in food and non-alcoholic beverages deepened to 4.0 percent from 3.1 percent.
On a monthly basis, consumer prices dropped 0.3 percent, reversing a 0.7 percent decrease in July.
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