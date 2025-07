NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien in einem Ausblick auf die Berichtssaison der Düngemittelbranche von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäfte der Düngerhersteller hätten sich im zweiten Quartal trotz der typischen Flaute zur Jahresmitte gut entwickelt, schrieb Andrew Wong am Sonntag und verwies auf die Preisentwicklung. Der Bereich Düngemittel sei weiterhin ein "guter defensiver Rohstoffsektor" angesichts der allgemeinen Marktschwankungen. Bei Nutrien lobte er stabiles Geschäft und die Cashflows./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2025 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.