NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Gut ein Jahr, nachdem der Bierbrauer in den USA mit einer Social-Media-Werbung für die Marke Bud Light in die Kritik geraten war, sei der Marktanteil des Unternehmens zuletzt im Vergleich zum Vormonat lediglich recht konstant geblieben, schrieb Analystin Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit liege der Marktanteil von AB Inbev immer noch deutlich unter dem Wert vor Beginn der Kontroverse./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 19:21 / UTC





