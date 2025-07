NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das zweite Quartal von 15,10 auf 15,00 Euro gesenkt, die Einstufung wegen des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Die Bank habe abermals solide abgeschnitten und die Kreditqualität bleibe gut, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag. Gleichwohl senkte der Experte seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 leicht. Grund seien niedrigere Margen im Kreditgeschäft./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 12:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.