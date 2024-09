NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analystin Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar ihren positiven Erwartungen an den Brauereikonzern für die nächsten 2 Monate Ausdruck. Mit Blick auf die demnächst endende Halteperiode für den verbliebenen AB-Inbev-Anteil von Altria rücke das Thema Barmittelausschüttungen bei der nächsten Quartalszahlen-Vorlage in den Fokus. Die Verschuldung von AB Inbev dürfte sinken. Dazu erwartet Pannuti, dass das organische operative Margenwachstum (Ebitda) das obere Ende der Unternehmenszielspanne erreicht. Ihre fundamentale Einschätzung für die Aktie bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2024 / 21:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 00:15 / BST





