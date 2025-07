HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Luisa Hector riet zu Käufen der Aktie wegen einer vielversprechenden Produkt-Pipeline des französischen Pharmakonzerns. Nach zuletzt gemischten Nachrichten zu künftigen Produkten liege der Fokus nun auf dem humanen monoklonalen Antikörper Amiltelimab im Einsatz gegen atopische Dermatitis. Diesbezüglich sei sie optimistisch, schrieb die Expertin in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



