NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres solides Quartal belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Umsatzwachstum dürfte sich - wie schon vom Windturbinenhersteller signalisiert - gegenüber dem Jahresauftakt verlangsamt haben. Doch bei den Margen sei eine Verbesserung zu erwarten. Dazu bleibe die Bewertung attraktiv./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.